В Симферополе лекции на тему профилактики и ранней выявляемости рака молочной железы для студентов и преподавателей высших учебных заведений состоятся 17-19 февраля.

Акция благотворительного фонда «Будем милосердны» пройдет при поддержке Министерства здравоохранения Республики Крым, Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, при участии представителей ГБУЗ РК «Крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени В.М. Ефетова», ГБУЗ РК «Центр медицинской профилактики» и КРО ВОД «Волонтеры-медики». Лекции проводятся с целью привлечения внимания общественности к проблемам онкологии, пропаганды здорового образа жизни и повышения уровня осведомленности и информированности молодежи об онкологических и других заболеваниях, распространения полезной информации об их профилактике, — отмечают в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.