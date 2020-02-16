В Симферополе лекции на тему профилактики и ранней выявляемости рака молочной железы для студентов и преподавателей высших учебных заведений состоятся 17-19 февраля.
Акция благотворительного фонда «Будем милосердны» пройдет при поддержке Министерства здравоохранения Республики Крым, Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, при участии представителей ГБУЗ РК «Крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени В.М. Ефетова», ГБУЗ РК «Центр медицинской профилактики» и КРО ВОД «Волонтеры-медики». Лекции проводятся с целью привлечения внимания общественности к проблемам онкологии, пропаганды здорового образа жизни и повышения уровня осведомленности и информированности молодежи об онкологических и других заболеваниях, распространения полезной информации об их профилактике, — отмечают в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.
Лекции пройдут:
- 17 февраля в 14-40 в Крымском филиале Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский государственный университет правосудия»;
- 18 февраля в 14-00 и 15-00 в ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма»;
- 19 февраля в 13-00 в Крымском инженерно-педагогическом университете имени Февзи Якубова.