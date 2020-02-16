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В Симферополе - лекции на тему профилактики и ранней выявляемости рака молочной железы

В Симферополе — лекции на тему профилактики и ранней выявляемости рака молочной железы

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 19:09 16.02.2020

В Симферополе лекции на тему профилактики и ранней выявляемости рака молочной железы для студентов и преподавателей высших учебных заведений состоятся 17-19 февраля.

Акция благотворительного фонда «Будем милосердны» пройдет при поддержке Министерства здравоохранения Республики Крым, Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, при участии представителей ГБУЗ РК «Крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени В.М. Ефетова», ГБУЗ РК «Центр медицинской профилактики» и КРО ВОД «Волонтеры-медики». Лекции проводятся с целью привлечения внимания общественности к проблемам онкологии, пропаганды здорового образа жизни и повышения уровня осведомленности и информированности молодежи об онкологических и других заболеваниях, распространения полезной информации об их профилактике, — отмечают в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

Лекции пройдут:

  • 17 февраля в 14-40 в Крымском филиале Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский государственный университет правосудия»;
  • 18 февраля в 14-00 и 15-00 в ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма»;
  • 19 февраля в 13-00 в Крымском инженерно-педагогическом университете имени Февзи Якубова.

В Симферополе - лекции на тему профилактики и ранней выявляемости рака молочной железы

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