В Симферополе местный житель собрал и хранил арсенал с оружием и боеприпасами

Мужчина рассказал, что участвует в военно-патриотическом движении. По его словам, один автомат предназначен для учебных целей, ещё три — охолощённые. Более двухсот патронов — сигнальные заряды, а газовый пистолет он купил в 1990-х годах и теперь хранит как память.

Кроме того, отдельные элементы вооружённых устройств, включая части корпуса револьвера и гранату, ранее обнаружены при проведении археологических исследований на территории региона и изначально собирались для представления в музее в роли исторических артефактов. Ещё двенадцать патронов калибра 7,62 мм мужчина нашёл на полигоне под Симферополем и хранил без цели использовать.

Проведенная экспертиза подтвердила пригодность для производства выстрелов 12-ти изъятых патронов калибра 7,62 мм образца 1943 г. промышленного производства, которые предназначены для использования в боевом нарезном огнестрельном оружии. Остальные боеприпасы и оружие не являются боевыми, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.