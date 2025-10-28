В Симферополе местный житель собрал и хранил арсенал с оружием и боеприпасами

В Симферополе сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 2 «Киевский» нашли у 66-летнего мужчины арсенал с оружием и боеприпасами. В доме симферопольца обнаружили несколько автоматов с магазинами и патронами, части револьвера, гранаты и газовый пистолет.
Мужчина рассказал, что участвует в военно-патриотическом движении. По его словам, один автомат предназначен для учебных целей, ещё три — охолощённые. Более двухсот патронов — сигнальные заряды, а газовый пистолет он купил в 1990-х годах и теперь хранит как память.
Кроме того, отдельные элементы вооружённых устройств, включая части корпуса револьвера и гранату, ранее обнаружены при проведении археологических исследований на территории региона и изначально собирались для представления в музее в роли исторических артефактов. Ещё двенадцать патронов калибра 7,62 мм мужчина нашёл на полигоне под Симферополем и хранил без цели использовать.
Проведенная экспертиза подтвердила пригодность для производства выстрелов 12-ти изъятых патронов калибра 7,62 мм образца 1943 г. промышленного производства, которые предназначены для использования в боевом нарезном огнестрельном оружии. Остальные боеприпасы и оружие не являются боевыми, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.
Дознавателем отдела полиции № 2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
