В Симферополе на набережной Салгира работает школьная ярмарка

В ассортименте школьная и спортивная форма, канцелярские принадлежности, рюкзаки, обувь, учебная литература, развивающие игры и многое другое на любой вкус и по доступным для потребителей ценам, — сказано в сообщении.
В администрации уточнили, что работать ярмарка будет до 4 сентября на набережной реки Салгир в районе Симферопольского музыкального училища им. П.И. Чайковского.
Ранее советник председателя ОП РК по образованию Евгений Костылев сообщил, что в августе в каждой школе Крыма будет готовиться единой расписание, которое, как и унифицированные программа обучения по всем предметам, призвано облегчить жизнь и педагогам, и детям, а образовательный процесс сделать более эффективным.
источник: РИА Новости Крым
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