В Симферополе на набережной Салгира работает школьная ярмарка

В ассортименте школьная и спортивная форма, канцелярские принадлежности, рюкзаки, обувь, учебная литература, развивающие игры и многое другое на любой вкус и по доступным для потребителей ценам, — сказано в сообщении.

В администрации уточнили, что работать ярмарка будет до 4 сентября на набережной реки Салгир в районе Симферопольского музыкального училища им. П.И. Чайковского.

Ранее советник председателя ОП РК по образованию Евгений Костылев сообщил, что в августе в каждой школе Крыма будет готовиться единой расписание, которое, как и унифицированные программа обучения по всем предметам, призвано облегчить жизнь и педагогам, и детям, а образовательный процесс сделать более эффективным.

источник: РИА Новости Крым