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Новости Республики
В Симферополе на набережной Салгира работала школьная ярмарка
фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе на набережной Салгира работает школьная ярмарка

Опубликовал: КрымPRESS в Торговля в Крыму 14:22 01.08.2025

В Симферополе на набережной реки Салгир начала работать школьная ярмарка, где можно приобрести все необходимое для учеников – от ручек до формы – перед началом нового учебного года. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В ассортименте школьная и спортивная форма, канцелярские принадлежности, рюкзаки, обувь, учебная литература, развивающие игры и многое другое на любой вкус и по доступным для потребителей ценам, — сказано в сообщении.

В администрации уточнили, что работать ярмарка будет до 4 сентября на набережной реки Салгир в районе Симферопольского музыкального училища им. П.И. Чайковского.

Ранее советник председателя ОП РК по образованию Евгений Костылев сообщил, что в августе в каждой школе Крыма будет готовиться единой расписание, которое, как и унифицированные программа обучения по всем предметам, призвано облегчить жизнь и педагогам, и детям, а образовательный процесс сделать более эффективным.

источник: РИА Новости Крым

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