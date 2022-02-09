В Симферополе на остановках – новое расписание автобусов. А что делать, если оно не выполняется

В Симферополе проводятся контрольные мероприятия по соблюдению графика движения автобусов.

Министерство транспорта Крыма просит сообщать о несоблюдении графика движения автобусов на «горячую линию» 8 800 600 30 82 (звонок с мобильного телефона бесплатный)

Межведомственная рабочая группа министерства транспорта Республики Крым совместно с администрацией Симферополя, руководителями транспортных предприятий с сегодняшнего дня начала проводить контрольные мероприятия по мониторингу соблюдения графика движения автобусов по муниципальным маршрутам. Проверки проходят в ежедневном режиме на остановках и маршрутах общественного транспорта на городских и пригородных маршрутах, проходящих в черте города. Ответственные лица проверяют выход пассажирского транспорта на маршрут, соблюдение графика движения, — сообщили в минтрансе РК.

Как отметили в транспортном ведомстве, на остановочных пунктах общественного транспорта размещены информационные табло, содержащие сведения о расписании маршрутов: время прибытия автобуса. В случае возникновения жалоб по соблюдению графика, гражданам следует обращаться на «горячую линию» по телефону 8 800 600 30 82.

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