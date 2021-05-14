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В Симферополе начали нещадно штрафовать автовладельцев, паркующих своих «железных коней» на газонах

В Симферополе начали нещадно штрафовать автовладельцев, паркующих своих «железных коней» на газонах

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 21:13 14.05.2021

В Симферополе продолжается борьба с парковкой автотранспорта в местах с закрепленным статусом «газон» или «иная территория, занятая зелёными насаждениями». О проведении рейдов по пресечению парковок на данных территориях рассказал начальник отдела благоустройства и санитарного содержания Департамента административно-технического контроля администрации Симферополя Артём Сердюк.

В Симферополе начали нещадно штрафовать автовладельцев, паркующих своих «железных коней» на газонах

На самом деле, важно помнить одно: правилами благоустройства крымской столицы парковка транспортных средств на пешеходных коммуникациях, детских и спортивных площадках, а также на зелёных зонах запрещена.

Сегодня, в ходе очередного выезда, на территории у входа в Гагаринский парк со стороны улицы Речная, к сожалению, снова фиксируем множество автомобилей, припаркованных на зелёной зоне. Сотрудники нашего департамента на постоянной основе осуществляют рейды по данным фактам нарушений. Кроме того, в связи с тем, что парковка продолжается по сегодняшний день, ведётся работа с руководством парка по установке ограждений, либо малых архитектурных форм, которые будут препятствовать дальнейшему проезду на зеленую зону.

Работа ведётся таким образом, что при выявлении факта нарушения сотрудники проводят фотофиксацию, направляют межведомственный запрос в ГИБДД, по государственному регистрационному номеру определяется владелец транспортного средства, который вызывается в департамент для составления административного протокола. Так, только за период 4 месяцев в 2021 года составлено более 450 соответствующих административных протоколов, — рассказал Артём Сердюк.

В Симферополе начали нещадно штрафовать автовладельцев, паркующих своих «железных коней» на газонах

Он добавил, что наряду с данным участком в Гагаринском парке, в Симферополе есть ещё несколько наиболее проблемных мест – набережная реки Салгир, улицы Гаспринского, Речная и другие. По некоторым участкам на сегодняшний день вопрос парковки в неразрешенных местах уже закрыт. Такими стали территория нового благоустроенного сквера им. Потёмкина и Детский Парк. На местах, где автолюбители оставляли машины, на границах зелёных зон установлены ограждения.

Работа по выявлению нарушений ведется на постоянной основе, однако, водители не осознают, что своими действиями создают аварийно-опасные ситуации, а также доставляют неудобства жителям крымской столицы. Кроме того, парковка на зелёных зонах нарушает их целостность и эстетический вид, нередки случаи повреждения деревьев и кустарников. Хочу обратиться к жителям и гостям крымской столицы, соблюдайте Правила благоустройства и не паркуйте свои автомобили на зелёных зонах. За нарушение указанных правил грозит штраф в размере до 100 тысяч рублей, — отметил Артём Сердюк.

В Симферополе начали нещадно штрафовать автовладельцев, паркующих своих «железных коней» на газонах

Напомним, нарушение Правил благоустройства, установленных органами местного самоуправления влечёт предупреждение или наложение административного штрафа:

— на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей;

— на должностных лиц — от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей;

— на юридических лиц — от тридцати тысяч до ста тысяч рублей.

В Симферополе начали нещадно штрафовать автовладельцев, паркующих своих «железных коней» на газонах

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

В Симферополе начали нещадно штрафовать автовладельцев, паркующих своих «железных коней» на газонах

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