В Симферополе началось строительство новой сети водоотведения. «Старый город» будет канализован

Начато строительство сети водоотведения (самотечной канализации) в Симферополе по ул. Полигонная, ул. Жидкова, ул. Братская, ул. Ангарская, ул. Перевальная, ул. Артиллерийская, ул. Петровская, ул. 8 Марта, ул. Красноармейская, ул. Чехова, ул. Крымская, ул. Пограничников, ул. Курчатова, ул. Володарского, ул. Инге и пер. Крылова, пер. Полигонный, пер. Нагорный, пер. Чехова, пер. Каменный, пер. Скалистый, пер. Обозный, пер. Скифский, пер. Братский.

Общая протяженность объекта трубопровода составит 13,4 км, пропускная способность– от 744,8 кубометров в сутки до 1 989,8 кубов в сутки.

Основное назначение проектируемого линейного объекта – обеспечение улиц централизованной системой канализации с отводом сточных вод от жилых домов и общественных зданий в городские сети. Объект реализуется в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя», — сообщили в минстрое РК.

Стоимость строительства сети водоотведения согласно заключенному государственному контракту составляет 374 млн. рублей.Ввод объекта в эксплуатацию планируется до конца 2024 года.