В Симферополе наградили спортсменов и волонтёров ко Дню России

Заслуженные награды вручил заместитель главы администрации города Александр Семенченко. В рамках первого мероприятия награды получили главный тренер и десять воспитанниц спортивного клуба «Венера» — бронзовые призёры Всероссийских соревнований «Оскар» и Первенства Южного федерального округа по эстетической гимнастике. Обращаясь к участникам церемонии, Александр Семенченко поздравил спортсменок и их наставника с высокими результатами и подчеркнул значимость их достижений:

Достижения воспитанниц клуба «Венера» — достойный результат системной подготовки спортсменок и высокий уровень развития эстетической гимнастики в муниципальном образовании. Администрация города Симферополя всегда поддерживает спортсменов, добившихся значительных успехов на всероссийских соревнованиях, и подчеркивает важность популяризации физической культуры и спорта среди подрастающего поколения.

Также, в преддверии Дня России, состоялась церемония награждения представителей муниципального отделения всероссийского движения «Волонтёры Победы».

Благодарственными письмами и грамотами главы администрации были отмечены руководители организации, а также одиннадцать волонтёров.

Поздравляя активистов, Александр Семенченко отметил их значительный вклад в общественную жизнь города:

Вы своей деятельностью демонстрируете пример гражданской ответственности и патриотизма. Вы — гордость нашего города, ваш труд вдохновляет других.

источник: Администрация Симферополя

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