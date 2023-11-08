В Симферополе намерены реконструировать учебный корпус Крымского федерального университета

Публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства» реконструирует учебный корпус Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского площадью более трех тыс. кв. м в Симферополе.

В корпусе Института экономики и управления, который реконструируют специалисты «Единого заказчика», будут обучаться более 700 студентов. Там разместят учебные аудитории, рекреационные зоны, лекционный зал с фойе, а также административные и бытовые помещения. После модернизации площадь здания составит 7 700 кв. метров. Завершить строительно-монтажные работы планируется в конце 2025 года, — об этом сообщили в пресс-службе компании.

Архитектурные решения реконструируемого объекта будут лаконично интегрированы в окружающую застройку в классическом стиле. Начать строительно-монтажные работы планируется в первом квартале 2024 года.

В пресс-службе «Единого заказчика» также добавили, что реконструкция здания началась еще в 2011 году, но спустя три года, работы остановились.

Для учащихся вуза также построят новый бассейн. Там будут проводиться физкультурно-оздоровительные и учебно-тренировочные занятия как для студентов, так и для преподавателей. Одновременно бассейн смогут посещать 48 человек, — напомнили в пресс-службе компании.

Крымский Федеральный университет имени В.И. Вернадского объединяет 13 институтов, 7 колледжей и техникумов, ряд научных центров. Основные специальности — медицина, строительство, сельское хозяйство, туризм, археология и др. Общее число учащихся вуза составляет около 30 тысяч человек.

источник: пресс-службы Административного департамента ППК «Единый заказчик»