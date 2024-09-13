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В Симферополе нелегальный мигрант из Таджикистана пытался дать взятку сотруднику полиции
фото: скрин видео пресс-служба ГУ СК России по РК и г. Севастополю

В Симферополе нелегальный мигрант из Таджикистана пытался дать взятку сотруднику полиции

Опубликовал: КрымPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 11:45 13.09.2024

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего гражданина Таджикистана, подозреваемого в покушении на дачу взятки должностному в значительном размере за совершение незаконных действий (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ).

Крымским следственным отделом на транспорте установлено, что 11 сентября текущего года сотрудниками полиции в ходе проверки соблюдения требований миграционного законодательства на территории автостанции «Курортная» в Симферополе был выявлен гражданин Республики Таджикистан, который месяцем ранее постановлением Гагаринского районного суда города Москвы признан виновным в нарушении правил въезда в Российскую Федерацию (ч. 5 ст. 18.8 КоАП РФ). Иностранному гражданину был назначен штраф в размере 7 тысяч рублей с выдворением за пределы страны в форме самостоятельного выезда, однако от исполнения административного наказания он уклонился, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Чтобы не быть привлеченным к ответственности, молодой человек в служебном кабинете передал сотруднику Крымского линейного управления МВД России на транспорте взятку в размере 30 тысяч рублей, однако его действия были пресечены стражем порядка, а информация передана в органы Следственного комитета.

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В настоящее время гражданин Таджикистана задержан следователем и помещен в следственный изолятор. В ходе допроса свою вину фигурант признал в полном объеме. Следствие готовится предъявить ему обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

источник: пресс-служба ГУ СК России по РК и г. Севастополю

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