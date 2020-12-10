В Симферополе откроется ярмарка ремесленников

В преддверии празднования Дня Святителя Николая Чудотворца в Симферополе пройдёт выставка-ярмарка ремесленников и крымских производителей «Зимняя сказка». Об этом сообщил начальник управления торговли и бытового обслуживания населения администрации крымской столицы Олег Симонов.

Ежегодно 19 декабря во всем мире отмечают самый светлый и добрый предновогодний праздник – День Святого Николая. Это один из любимейших зимних праздников для детей и взрослых. Именно с него начинается настоящая подготовка к празднованию Нового года, – рассказал Олег Симонов. – Мы позаботились о жителях, а также о гостях столицы Крыма и приглашаем всех посетить ярмарку, где можно приобрести сувениры и подарки ручной работы крымских мастеров.

По его информации, мероприятие организованно Крымским центром народных художественных промыслов и ремёсел при поддержке Министерства экономического развития Республики Крым, а также при участии Министерства промышленной политики, администрации города Симферополя и представителей коммерческих структур.

Ярмарка пройдет с соблюдением требований и рекомендаций Роспотребнадзора по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.

Приглашаем всех прийти и поддержать официального крымского производителя. Начнётся ярмарка 12 декабря и будет работать до 19 декабря. Время работы: с 10:00 до 18:00. Место проведения: Симферополь, проспект Кирова, 36, площадка у ТЦ «БЕРГ»,– уточнил Олег Симонов.