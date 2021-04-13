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В Симферополе отмечают 77-ю годовщину со Дня освобождения города от фашистских захватчиков

В Симферополе отмечают 77-ю годовщину со Дня освобождения города от фашистских захватчиков

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:51 13.04.2021

13 апреля в Симферополе на Военном мемориальном кладбище прошла торжественная церемония, посвящённая 77-й годовщине освобождения крымской столицы от немецко-фашистских захватчиков.

В Симферополе отмечают 77-ю годовщину со Дня освобождения города от фашистских захватчиков

В начале мероприятия участники церемонии колонной проследовали к мемориалу и возложили цветы. Присутствующие почтили минутой молчания память воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, прозвучали салютные залпы.

В Симферополе отмечают 77-ю годовщину со Дня освобождения города от фашистских захватчиков

Обращаясь к присутствующим, Глава РК Сергей Аксёнов поздравил крымчан с Днем освобождения Симферополя от немецко-фашистских захватчиков.

77 лет назад войска победоносной Красной армии и партизанские соединения очистили столицу Крыма от противника. Оккупация города продолжалась 865 дней. Наш народ выдержал колоссальные испытания, жертвами фашистов и их пособников стали тысячи наших земляков. Вечная память погибшим! – сказал Глава Крыма.

В Симферополе отмечают 77-ю годовщину со Дня освобождения города от фашистских захватчиков

По словам Сергея Аксёнова, крымская молодежь с честью и достоинством несет гордое имя наследников Великой Победы.

Рад приветствовать на сегодняшнем мероприятии участников патриотического проекта «Вахта Памяти поколений – «Пост № 1». Ветераны должны знать, что у них растёт достойная смена. Ваше дело никогда не умрет – наша страна будет иметь достойных защитников в лице молодёжи. Слава советскому народу-победителю, вечная память тем, кто не вернулся с фронтов, — заключил Глава Республики.

В Симферополе отмечают 77-ю годовщину со Дня освобождения города от фашистских захватчиков

Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов в своем выступлении отметил, что освобождение Симферополя стало частью большой и знаменательной операции по освобождению Крыма от немецко-фашистских захватчиков.

Мы должны помнить те страшные годы и какой ценой досталась нам Великая Победа. Мы должны помнить об узниках концентрационных лагерей, их на территории Крыма было более ста. Мы должны учить наших детей, чтобы быть готовым стать на защиту Родины, быть готовым противостоять нацизму и помнить всех жертв безвинно погибших в тот страшный период, — сказал Владимир Константинов.

В Симферополе отмечают 77-ю годовщину со Дня освобождения города от фашистских захватчиков

 

Также в этот день прошло возложение цветов к памятнику-танку «Т-34» в сквере Победы столицы Крыма.

В Симферополе отмечают 77-ю годовщину со Дня освобождения города от фашистских захватчиков

Кроме того, 13 апреля стартовал весенний этап проекта «Вахта Памяти поколений — Пост № 1», который напоминает о великом подвиге, совершенном в годы Великой Отечественной войны. Право заступить в почетный караул у братской могилы советских военнопленных 1941- 1944 годов предоставлено кадетам казачьих классов школы-гимназии № 10 им. Покровского.

В Симферополе отмечают 77-ю годовщину со Дня освобождения города от фашистских захватчиков

Фото: пресс-службы Главы РК и Госсовета РК.

В Симферополе отмечают 77-ю годовщину со Дня освобождения города от фашистских захватчиков

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