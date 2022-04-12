В Симферополе отметили День космонавтики

12 апреля на Аллее космонавтов в Симферополе состоялась церемония возложения цветов, посвященная Дню космонавтики.

В торжественном мероприятии приняли участие почётные гости — глава администрации города Симферополя Михаил Афанасьев, депутат Государственного Совета РК, заместитель председателя Комитета Госсовета РК по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Валерий Аксёнов, заместитель председателя Симферопольского городского совета Надежда Аксёнова, заместитель главы администрации города Владимир Ким, начальник управления культуры и культурного наследия администрации Симферополя Аурика Грекул, представители депутатского корпуса городского совета, общественных организаций крымской столицы, а также жители Симферополя.

Мероприятие прошло в музыкальном сопровождении военного духового оркестра.

На торжественном митинге прозвучали приветственные слова от Валерия Аксёнова:

Развитие человечества невозможно без познания космического пространства. Хочу выразить благодарность всем, кто оказал помощь в реализации проекта по созданию Аллеи космонавтики и содействовал благоустройству этого места. Крым занимает особое место в истории исследования и освоения космоса. Здесь, на нашем полуострове, проходили подготовку многие советские космонавты, в том числе и первый космонавт Юрий Гагарин. Поздравляю с Днём космонавтики симферопольцев, гостей города и всех крымчан.

С поздравительной речью также выступил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев:

Дорогие друзья, сегодня мы с вами находимся в замечательном месте. Аллея, которую мы заложили в нашем прекрасном городе, посвящена освоению космоса и героям, которые отдали свою жизнь служению своей стране. Я поздравляю всех с замечательным праздником – Днём космонавтики! Уверен, что с каждым годом Аллея будет пополняться новыми экспонатами и наше молодое поколение будет ближе к космосу.

Кульминацией торжественного мероприятия стало возложение участниками церемонии цветов к бюстам Героя Советского Союза Юрия Гагарина и основоположника мировой космонавтики Сергея Павловича Королева.

Фото и материалы: пресс-служба администрации Симферополя.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!