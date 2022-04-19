В Симферополе отметили годовщину издания Екатериной Второй манифеста о принятии Крыма в состав России

В Симферополе прошли торжества по случаю 239-й годовщины издания манифеста Екатерины Второй «О принятии полуострова Крымского, острова Тамань и всей Кубанской стороны под Российскую державу».

В память об этом историческом событии председатель Государственного Совета РК Владимир Константинов, сенатор Сергей Цеков, депутаты крымского парламента, руководители Симферополя и горожане возложили цветы к Долгоруковскому обелиску и памятнику императрице Екатерине Великой.

По словам Владимира Константинова, издание манифеста ознаменовало начало новой российской эпохи в многовековой истории полуострова, которая не прерывалась ни в годы немецкой оккупации в 1918-м и 1941-1944 гг., ни когда Крым передавали в состав УССР, ни даже когда волею беловежских предателей он оказался с Российской Федерацией по разные стороны государственной границы.

Всё это время крымчане берегли родной язык, свою историческую память и веру, что, безусловно, позволило справиться со всеми испытаниями и восстановить единство с Родиной. У нас всегда была одна судьба с Россией. И сегодня жители республики — в одном ряду со своими соотечественниками, на правильной стороне истории. Этот выбор вместе с нами сделали поколения наших предков, отстаивавшие Крымскую землю от всевозможных захватчиков, — сказал спикер крымского парламента.

19 апреля (8 апреля по старому стилю) 1783 года, императрица Екатерина Вторая подписала исторический документ — Манифест о присоединении острова Тамани, полуострова Крым и всей территории Кубанской «под державу Российскую».

Присоединение Крыма к России стало стимулом для быстрого развития экономики, культуры и торговых отношений в регионе, освоения огромного массива плодородных крымских территорий, появления на карте новых городов и укрепления Черноморского флота. Полуостров по праву стал одним из экономических, рекреационно-туристических, культурных и военных центров юга Российской империи.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.