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В Симферополе отметили годовщину манифеста Екатерины Второй о принятии Крыма в состав России

В Симферополе отметили годовщину манифеста Екатерины Второй о принятии Крыма в состав России

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:01 19.04.2021

Торжественные мероприятия по случаю 238-ой годовщины со дня издания манифеста императрицы Екатерины Второй «О принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую» прошли в Симферополе у Долгоруковского обелиска и монумента Екатерине Великой.

В Симферополе отметили годовщину манифеста Екатерины Второй о принятии Крыма в состав России

Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов, депутаты крымского парламента, руководство города и общественность возложили цветы к знаковым памятникам в истории Республики.

В Симферополе отметили годовщину манифеста Екатерины Второй о принятии Крыма в состав России

По словам Владимира Константинова, присоединение полуострова позволило Российской империи укрепить свои позиции на юге и завершить многолетнее военное противостояние с Османской империей в Черноморском регионе, которое было стратегически болезненным для России и опустошающим для Крыма.

Из северной страны Российская империя превратилась в могущественную черноморскую державу, направившую колоссальные средства на восстановление и развитие экономики Крыма, строительство дорог, обустройство поселков и городов, тем самым положив начало нашей общей российско-крымской истории, — сказал он.

В Симферополе отметили годовщину манифеста Екатерины Второй о принятии Крыма в состав России

СПРАВКА: 19 апреля (8 апреля по старому стилю) 1783 года императрица Екатерина Вторая подписала высочайший манифест «О принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую». Это событие имело большое прогрессивное значение для Крыма, где после присоединения к России стали быстро развиваться экономика, культура и торговля. Кроме того, на полуострове началось активное освоение плодородных крымских территорий, а в причерноморской степи за короткое время появились новые порты и города. Российский флот надёжно утвердился на Чёрном море.

В Симферополе отметили годовщину манифеста Екатерины Второй о принятии Крыма в состав России

Фото: пресс-служба Госсовета РК.

В Симферополе отметили годовщину манифеста Екатерины Второй о принятии Крыма в состав России

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