Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Симферополе озвучили итоги крымского регионального этапа Всероссийского конкурса социальных проектов «Мой добрый бизнес»
актуально в республике
В Симферополе озвучили итоги крымского регионального этапа Всероссийского конкурса социальных проектов «Мой добрый бизнес»
фото: пресс-служба Министерства экономического развития РК

В Симферополе озвучили итоги крымского регионального этапа Всероссийского конкурса социальных проектов «Мой добрый бизнес»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:52 15.05.2024

Названы победители регионального этапа Всероссийского конкурса социальных проектов «Мой добрый бизнес», участие в котором в этом году приняли 55 социальных предпринимателей республики.

Среди социальных предпринимателей проводится конкурс «Мой добрый бизнес». Всего в этом году в нём поучаствовало 55 субъектов МСП, имеющих статус социального предприятия. Очень приятно, что с каждым годом количество участников социального бизнеса растёт. Отрадно, что наши крымские социальные предприниматели уже переходят с республиканского уровня на федеральный, участвуют и побеждают в федеральных проектах, — цитирует пресс-служба заместителя Председателя Совета министров Республики Крым – министра финансов РК Ирину Кивико.

Церемония награждения победителей регионального этапа всероссийского конкурса прошла на базе Центра «Мой бизнес» Республики Крым в Симферополе. Вместе с вице-премьером социальные предприниматели обсудили расширяющиеся меры поддержки, а также перспективы развития социального предпринимательства в республике.

В связи с тем, что вышел указ Президента о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, первый вопрос у нас – это люди, кадры и здоровье. В том числе, и развитие социального предпринимательства. Наша страна уделяет этому большое внимание. На сегодняшний день в республике насчитывается свыше ста мер поддержки для бизнеса. Поэтому в Центре «Мой бизнес» у нас есть Центр социального предпринимательства, который помогает и рассказывает о том, как за этими мерами поддержки обратиться», — подытожила Ирина Кивико.

Узнайте больше:  29% работающих россиян собираются работать даже на пенсии

Со списком победителей можно ознакомиться здесь.

Справка: Всероссийский конкурс проектов в области социального предпринимательства и социально ориентированных НКО проходит с 2015 года. В 2023 году он изменил название на «Мой добрый бизнес». Главная задача – выявление и поддержка лучших проектов и практик в сфере социального предпринимательства.

В Крыму региональный этап конкурса проводится с 2020 года. Общее число участников за 4 года – 165.

По информации пресс-службы Министерства экономического развития РК

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: бизнес в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
бизнес в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.