В Симферополе озвучили итоги крымского регионального этапа Всероссийского конкурса социальных проектов «Мой добрый бизнес»

Названы победители регионального этапа Всероссийского конкурса социальных проектов «Мой добрый бизнес», участие в котором в этом году приняли 55 социальных предпринимателей республики.
Среди социальных предпринимателей проводится конкурс «Мой добрый бизнес». Всего в этом году в нём поучаствовало 55 субъектов МСП, имеющих статус социального предприятия. Очень приятно, что с каждым годом количество участников социального бизнеса растёт. Отрадно, что наши крымские социальные предприниматели уже переходят с республиканского уровня на федеральный, участвуют и побеждают в федеральных проектах, — цитирует пресс-служба заместителя Председателя Совета министров Республики Крым – министра финансов РК Ирину Кивико.
Церемония награждения победителей регионального этапа всероссийского конкурса прошла на базе Центра «Мой бизнес» Республики Крым в Симферополе. Вместе с вице-премьером социальные предприниматели обсудили расширяющиеся меры поддержки, а также перспективы развития социального предпринимательства в республике.
В связи с тем, что вышел указ Президента о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, первый вопрос у нас – это люди, кадры и здоровье. В том числе, и развитие социального предпринимательства. Наша страна уделяет этому большое внимание. На сегодняшний день в республике насчитывается свыше ста мер поддержки для бизнеса. Поэтому в Центре «Мой бизнес» у нас есть Центр социального предпринимательства, который помогает и рассказывает о том, как за этими мерами поддержки обратиться», — подытожила Ирина Кивико.
Со списком победителей можно ознакомиться здесь.
Справка: Всероссийский конкурс проектов в области социального предпринимательства и социально ориентированных НКО проходит с 2015 года. В 2023 году он изменил название на «Мой добрый бизнес». Главная задача – выявление и поддержка лучших проектов и практик в сфере социального предпринимательства.
В Крыму региональный этап конкурса проводится с 2020 года. Общее число участников за 4 года – 165.
По информации пресс-службы Министерства экономического развития РК
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