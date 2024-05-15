В Симферополе озвучили итоги крымского регионального этапа Всероссийского конкурса социальных проектов «Мой добрый бизнес»

Справка: Всероссийский конкурс проектов в области социального предпринимательства и социально ориентированных НКО проходит с 2015 года. В 2023 году он изменил название на «Мой добрый бизнес». Главная задача – выявление и поддержка лучших проектов и практик в сфере социального предпринимательства.

В Крыму региональный этап конкурса проводится с 2020 года. Общее число участников за 4 года – 165.

По информации пресс-службы Министерства экономического развития РК