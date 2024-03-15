В Симферополе по факту происшествия на избирательном участке возбуждено уголовное дело

Следственными органами Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (ст.141 УК РФ). Речь идет о сегодняшнем инциденте на избирательном участке №339 в Симферополе.

Установлено, что сегодня днем 31-летняя жительница полуострова, находясь на избирательном участке по улице Кечкеметская, пронесла в пакете из-под сока зеленку и вылила в урну для бюллетеней. Следователями проведен осмотр места происшествия. Подозреваемая доставлена в подразделение республиканского СК для допроса, установления всех обстоятельств преступления и событий, ему предшествующих, — сообщили в Следкоме.

Как это было – зафиксировала камера наблюдения, установленная на участке.

31-летняя Мария П. (по образованию – медработник) пришла на участок на улице Кечкеметской, в руках держала упаковку из-под сока. Подошла к урне и вылила содержимое коробки на комплекс обработки бюллетеней. В КОИБе в этот момент находилось 114 бюллетеней. Говорят, они не пострадали.

Неофициально подробности раскрывает в своем Telegram-канале крымский общественник Александр Талипов:

Женщина подвергалась психологической обработке спецслужб Украины и думала, что выполняет задание ФСБ. Около недели назад Мария Андреевна пыталась снять квартиру в Симферополе, перевела деньги, но арендатор пропал. Буквально сразу же ей позвонили из якобы «Росфинмониторинга» и заявили, что заводят на неё уголовное дело за финансирование терроризма, назвали точную сумму перевода и сказали, что это уголовная статья… После чего позвонили с номера с префиксом «495» Москва и аватаркой ФСБ. Её долго обрабатывали, заставляли взять кредит, она даже была уже в банке, но ей его не одобрили. Сегодня сообщили, что уголовное дело закроют, если она поможет поймать преступника, на одном из участков бомба и нужно залить зелёнкой урну, чтоб вычислить террориста. Мария пришла на участок на улице Кечкеметской с коробкой из-под сока, в которую вылила зелёнку и плеснула из неё жидкость в урну. В настоящее время решается вопрос об возбуждении уголовного дела по ст.141 УК РФ. Внимание, никогда сотрудники правоохранительных органов не будут ставить никакие задания, вас сразу пригласят для встречи, тем более никто не звонит через мессенджеры. Предупредите всех знакомых и родственников, если поступают такие звонки надо сразу же сообщить об этом в ФСБ.

Кстати, по информации Александра Талипова, подобный случай с зеленкой произошел сегодня и в Ялте. Ждем подробности и официальную информацию.