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В Симферополе по подозрению в получении взятки задержаны сотрудники Агентства по управлению госимуществом
Скриншот: Следком

В Симферополе по подозрению в получении взятки задержаны сотрудники Агентства по управлению госимуществом

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 19:35 01.05.2020

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю по результатам спецмероприятий, проведенных совместно с УФСБ, возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела Межрегионального территориального управления Федерального Агентства по управлению госимуществом в Республике Крым и городе Севастополе, подозреваемого в получении взятки в значительном размере (ч.2 ст. 290 УК РФ) и его заместителя, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве (ч.1 ст. 291.1 УК РФ).

Управлением по расследованию особо важных дел установлено, что 30 апреля 2020 года начальник отдела через посредника — своего заместителя — получил от представителя фирмы взятку за выдачу поручения на утилизацию двух автомобилей и прицепа, обращенных в собственность государства, непригодных для дальнейшей реализации, то есть за действия, входящие в круг их должностных обязанностей, — сообщили в региональном управлении Следкома.

Должностные лица ведомства были задержаны с поличным сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

В настоящее время подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. С фигурантами уголовного дела проводятся следственные действия, в рамках обысков изъята документация, представляющая интерес для следствия. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

В Симферополе по подозрению в получении взятки задержаны сотрудники Агентства по управлению госимуществом

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