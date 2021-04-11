В Симферополе почтили память жертв нацистского пересыльного лагеря «Картофельный городок»

11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Сегодня в Симферополе, на месте бывшего нацистского пересыльного лагеря «Картофельный городок» по улице Жени Жигалиной, состоялся траурный митинг, где почтили память узников лагеря.

В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации города Симферополя Александр Зинченко, должностные лица администрации крымской столицы и депутаты Симферопольского городского совета, члены ветеранских организаций, представители духовенства и общественности, а также жители и гости крымской столицы.

Перед возложением состоялась панихида в память по невинно убиенным узникам лагеря смерти, которую провели священнослужители Симферопольской и Крымской епархии.

Собравшиеся почтили погибших минутой молчания и возложили венки и цветы к памятному знаку жертвам нацистского пересыльного лагеря «Картофельный городок».

Заместитель главы администрации города Александр Зинченко подчеркнул, что симферопольцы трепетно хранят память о великом подвиге своих соотечественников в Великой Отечественной войне.

11 апреля во всем мире отмечается памятная дата — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Сегодня мы отдаем дань светлой памяти погибшим и жестоко замученным в застенках фашистского концлагеря, мы вспоминаем тех, кто пал в боях, сражаясь за Симферополь. Беспримерное мужество этих людей и самопожертвование дали нам возможность сегодня жить под мирным небом. Вечная память погибшим, они навсегда останутся в наших сердцах. Низкий поклон дорогим ветеранам за стойкость, выдержку и героизм, — сказал он.

Нина Федотова, участница тех страшных событий, на себе испытавшая нечеловеческое иго нацизма, обратилась к собравшимся и подчеркнула значимость таких дат, отметила, что сегодня важно передать подрастающему поколению память о событиях тех лет, ужасах войны, чтобы такая трагедия никогда не повторилась.

Сегодня для нас очень значимый день. Мы прошли ужасы войны в детском возрасте. Всегда переживаем этот трагический день. Находясь тут, поклоняемся узникам, которые погибли. Первыми погибли красноармейцы из Перекопа, затем – десантные войска, которые освобождали Крым, потом – севастопольцы. На этой территории был пересыльный лагерь, из-за близости железнодорожных путей и дороги. Тут была своего рода «сортировка людей», во время которой в 1941-1942 гг. погибли 6 тысяч человек. Эти уроки мужества должны служить назиданием нашей молодежи. Надо чтить память защитников и всегда воспитывать у подрастающего поколения святость веры в Родину, в то, что у защитников Родина всегда будет в сердце, — отметила ветеран.

Напомним, Международный день освобождения узников фашистских концлагерей учрежден Организацией Объединённых Наций и отмечается в день годовщины восстания узников концлагеря «Бухенвальд» (11 апреля 1945 года). В концентрационном лагере «Картофельный городок» во время нацистской оккупации Крыма в годы Великой Отечественной войны узников из числа советских военнопленных и мирных жителей, среди которых были женщины и подростки, содержали под открытым небом. От голода и обезвоживания, дизентерии и простуды в лагере ежедневно умирали около полусотни человек. С ноября 1941 года по начало 1942 в концлагере «Картофельный городок» погибли более 6 тысяч человек.

Фото и материалы: пресс-служба администрации Симферополя.