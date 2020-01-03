В Симферополе под Новый год завершили реконструкцию спортивно-тренировочного центра «Крым-Спорт»

В Симферополе завершен первый этап реконструкции регионального спортивно-тренировочного центра «Крым-Спорт» на улице Декабристов. Об этом сообщил министр строительства и архитектуры РК Михаил Храмов. 30 декабря объект проверил председатель Госсовета Республики Владимир Константинов.

Глава парламента оценил отремонтированные залы для занятий хореографией, гимнастикой и всех видов единоборств. Залы будут оснащены современной техникой и аппаратурой для проведения республиканских, всероссийских и международных соревнований по всем видам борьбы и танцевальным видам спорта. Строители отчитались о готовности гимнастического зала, а также тренировочного зала борьбы и тяжелой атлетики. На втором этаже размещены тренажерный зал, санузлы, помещения уборочного инвентаря и рекреационные помещения.

После новогодних каникул в залы завезут всю необходимую мебель и оборудование. Тогда же юные спортсмены смогут приступить к тренировкам в родном спорткомплексе. Завершение строительно-монтажных работ во всем спортцентре предполагается в 2020 году, а в ввод в эксплуатацию — в первом квартале 2021 года, — проинформировал Михаил Храмов.



Площадь здания — более 12000 квадратных метров. Трибуны комплекса рассчитаны на 1200 зрителей.

Напомним, региональный спортивно-тренировочный центр «Крым-Спорт» создан на местеразрушенного плавательного бассейна «Динамо», построенного в 1978 году и проработавшего без капремонта более 20 лет. В 2000 году бассейн размером 50 на 25 и глубиной пять метров закрылся. Система водоснабжения и водоочистки спортсооружения пришла в негодность, а чаша бассейна треснула. Поэтому было принято решение построить на его месте многофункциональный спортивный комплекс общей площадью более 12 тысяч квадратных метров.

Как отметил Владимир Константинов, этот спорткомплекс имеет важнейшее значение для развития детско-юношеского спорта в Крыму.

Решение о начале его реконструкции было поддержано Главой Республики Крым. Для меня этот объект имеет большое значение, потому что я здесь провел всю свою спортивную жизнь. Вся история советского спортивного Крыма проходила в этом здании. Здесь появилось невероятное количество спортсменов, которые вписали свои имена в историю полуострова. Сегодня мы видим современное здание со всеми условиями для занятий спортом. Это потрясающее событие и, безусловно, возрождение спорта в Крыму, — сказал Глава Госсовета РК.

Официальное открытие первого блока центра «Крым-Спорт», а именно тренировочных залов для занятий всеми видами борьбы, запланировано на начало января.

Фото: пресс-служба Госсовета РК.