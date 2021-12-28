В Симферополе подвели итоги профилактического мероприятия «Пешеход! Пешеходный переход!»

С целью профилактики ДТП с участием пешеходов и повышения безопасности дорожного движения, инспекторы ГИБДД провели в Симферополе операцию «Пешеход! Пешеходный переход!». Во время проведения мероприятия к административной ответственности было привлечено 219 участников дорожного движения, из них 68 водителей, которые не предоставили преимущество в движении пешеходам и 151 пешеход — за переход проезжей части вне установленном для этого месте.

Кроме того, сотрудники ГИБДД проводили беседы с пешеходами о правилах пересечения проезжей части и необходимости соблюдения ПДД, а также раздавали тематические памятки.

Нарушителей, которые пренебрегали собственной безопасностью, приглашали в специальные автобусы, в которых были продемонстрированы тематические видеоролики с примерами последствий дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, — отметили в ГИБДД.

С целью привлечения внимания граждан к неукоснительному соблюдению Правил безопасного поведения на дороге, был задействован агитационный автомобиль УГИБДД МВД по Республике Крым, который передвигался по оживленным улицам Симферополя, транслируя аудиоролики.

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