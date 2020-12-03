В Симферополе подводят итоги конкурса на разработку концепции развития парка имени Ю.А. Гагарина

Напомним, в Симферополе открытый конкурс на разработку архитектурной концепции реконструкции парка имени Ю.А. Гагарина стартовал 1 октября. В настоящее время проходит подведение его итогов.

Основная цель конкурса — формирование целостной архитектурно-планировочной концепции парка имени Гагарина в городе Симферополь в контексте сфер архитектуры, ландшафтной архитектуры, дизайна и благоустройства, — цитирует пресс-служба начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации крымской столицы Олега Коробчука.

По информации начальника департамента, организатор и заказчик конкурса: Совет министров Республики Крым. Оператор конкурса: Союз архитекторов Республики Крым.

С 5 декабря 2020 года все желающие могут ознакомиться с представленными на конкурс работами ЗДЕСЬ .

С 9 декабря будет открыта выставка проектов-участников в Крымской республиканской универсальной научной библиотеке им. И. Франко по адресу: ул. Набережная 60-летия СССР, д. 29а.