В Симферополе полицейские установили водителя, сбившего собаку, и скрывшегося с места ДТП

8 июня в 00:12 в дежурную часть Управления МВД России по г. Симферополю поступило сообщение о том, что на Ялтинской объездной при выезде из города Симферополя неустановленный автомобиль сбил собаку и водитель с места происшествия скрылся.

На место незамедлительно выехали сотрудники симферопольской Госавтоинспекции. Полицейскими была проведена кропотливая работа по установлению местонахождения водителя. Владельцем машины оказался 56-летний житель Ростовской области. В ходе опроса мужчина пояснил, что автомобиль водит его 32-летняя дочь, временно проживающая в г. Алуште. Женщина пояснила, что около 23 часов она, управляя автомобилем отца, двигалась из Симферополя домой в Алушту. В районе Ялтинской объездной она почувствовала удар и остановилась. Вышла из салона автомобиля, но так как было темное время суток, женщина не увидела ни повреждений автомобиля, ни сбитой собаки, — озвучили детали ДТП в пресс-службе МВД России в Крыму.

В отношении гражданки сотрудниками ГИБДД УМВД России по г. Симферополю составлен протокол об административном правонарушении по ст. 12.27 ч.2 КоАП РФ (оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия). В настоящее время административный материал находится на рассмотрении в Киевском суде г. Симферополя.

Если вина женщины в суде будет доказана, то ей грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.