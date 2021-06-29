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В ДТП под Симферополем пострадал водитель иномарки

В Симферополе полицейские установили водителя, сбившего собаку, и скрывшегося с места ДТП

Опубликовал: КрымPRESS в ДТП в Крыму 12:00 29.06.2021

8 июня в 00:12 в дежурную часть Управления МВД России по г. Симферополю поступило сообщение о том, что на Ялтинской объездной при выезде из города Симферополя неустановленный автомобиль сбил собаку и водитель с места происшествия скрылся.

На место незамедлительно выехали сотрудники симферопольской Госавтоинспекции. Полицейскими была проведена кропотливая работа по установлению местонахождения водителя. Владельцем машины оказался 56-летний житель Ростовской области. В ходе опроса мужчина пояснил, что автомобиль водит его 32-летняя дочь, временно проживающая в г. Алуште. Женщина пояснила, что около 23 часов она, управляя автомобилем отца, двигалась из Симферополя домой в Алушту. В районе Ялтинской объездной она почувствовала удар и остановилась. Вышла из салона автомобиля, но так как было темное время суток, женщина не увидела ни повреждений автомобиля, ни сбитой собаки, — озвучили детали ДТП в пресс-службе МВД России в Крыму.

В отношении гражданки сотрудниками ГИБДД УМВД России по г. Симферополю составлен протокол об административном правонарушении по ст. 12.27 ч.2 КоАП РФ (оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия). В настоящее время административный материал находится на рассмотрении в Киевском суде г. Симферополя.

Если вина женщины в суде будет доказана, то ей грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.

В Симферополе полицейские установили водителя, сбившего собаку, и скрывшегося с места ДТП

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