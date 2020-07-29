В Симферополе полицейские задержали мужчину, похитившего автомобиль у родного брата

В Симферополе в полицию обратился 32-летний местный житель. Он сообщил о краже его автомобиля ВАЗ. Как рассказал заявитель, в дневное время из гаражного кооператива неизвестными было похищено его транспортное средство, которое находилось не на ходу после ДТП. Сотрудниками полиции были опрошены охранники кооператива, которые пояснили, что неизвестные мужчины буквально недавно на эвакуаторе вывезли автомобиль в неизвестном направлении.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий… задержан ранее не судимый 38-летний местный житель. Злоумышленником оказался брат заявителя. От задержанного получены признательные показания. С его слов, за несколько дней до дорожно-транспортного происшествия брат подвозил его на автомобиле. Воспользовавшись моментом, когда родственника не было в салоне авто, он похитил дополнительные ключи из бардачка. Спустя какое-то время мужчина договорился со своими знакомыми о продаже данного автомобиля за 20 тысяч рублей и передал им ключи. В свою очередь покупатели, не знавшие о криминальной подоплеке происходящего, наняли эвакуатор и вывезли разбитое транспортное средство к себе домой, — сообщили в МВД по РК.

По п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемый задержан и взят под стражу.