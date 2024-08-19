В Симферополе «поймали за руку» менеджера пунктов выдачи заказов одного из маркетплейсов. Воровал…

Некоторое время назад 22-летний крымчанин, работая в должности менеджера пункта выдачи заказов в городе Симферополе забирал понравившиеся товары, от которых отказались заказчики и по возврату направлял на склад пустые упаковки. Таким «нехитрым образом» молодой человек совершил кражу семи мобильных телефонов, двух золотых колец и игрового монитора, а также зеркала с подсветкой, плюшевого медведя и косметику, тем самым причинив ущерб компании на сумму более 124 тысяч рублей. От бывшего сотрудника пункта выдачи товаров поступили признательные показания. Украденное имущество молодой человек сдал в ломбард а вырученные деньги потратил на собственные нужды, — сообщили в пресс-службе МВД России по РК.