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В Симферополе «поймали за руку» менеджера пунктов выдачи заказов одного из маркетплейсов. Воровал…
фото: пресс-служба МВД России в Крыму

В Симферополе «поймали за руку» менеджера пунктов выдачи заказов одного из маркетплейсов. Воровал…

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 14:17 19.08.2024

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю задержан молодой человек, подозреваемый в краже товаров со склада одного из пунктов выдачи популярного маркетплейса.

Некоторое время назад 22-летний крымчанин, работая в должности менеджера пункта выдачи заказов в городе Симферополе забирал понравившиеся товары, от которых отказались заказчики и по возврату направлял на склад пустые упаковки. Таким «нехитрым образом» молодой человек совершил кражу семи мобильных телефонов, двух золотых колец и игрового монитора, а также зеркала с подсветкой, плюшевого медведя и косметику, тем самым причинив ущерб компании на сумму более 124 тысяч рублей. От бывшего сотрудника пункта выдачи товаров поступили признательные показания. Украденное имущество молодой человек сдал в ломбард а вырученные деньги потратил на собственные нужды, — сообщили в пресс-службе МВД России по РК. 

Дознавателем отдела полиции № 2 «Киевский» возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.158 УК РФ (Кража). Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Сотрудниками полиции устанавливается причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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