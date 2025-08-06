фото: пресс-служба администрации Симферополя
В Симферополе презентовали памятник великому русскому флотоводцу, адмиралу Федору Ушакову
Опубликовал: КрымPRESS
в Достопримечательности Крыма
13:19 06.08.2025
достопримечательности Крыма 2025-08-06
Церемония началась с повествования о жизни и подвигах адмирала Ушакова, подчеркнув его вклад в развитие Крыма и российского флота, а также его победы в морских сражениях и заботу о подчиненных. Федор Федорович Ушаков вошел в историю как непобедимый флотоводец, не проигравший ни одного сражения и не потерявший ни одного корабля. Его наследие продолжает вдохновлять новые поколения.
Мы склоняем головы перед человеком, чья жизнь стала символом верности Отечеству. Адмирал Ушаков – не просто флотоводец, не просто победитель. Это душа русского флота. Каждая его победа – не просто триумф, а урок мужества для всех нас, — цитирует пресс-служба администрации Симферополя Сенатора Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти Республики Крым Юрия Нимченко.
После торжественной части присутствующие возложили цветы к бюсту адмирала Ушакова.
источник: пресс-служба администрации Симферополя
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