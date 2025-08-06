Церемония началась с повествования о жизни и подвигах адмирала Ушакова, подчеркнув его вклад в развитие Крыма и российского флота, а также его победы в морских сражениях и заботу о подчиненных. Федор Федорович Ушаков вошел в историю как непобедимый флотоводец, не проигравший ни одного сражения и не потерявший ни одного корабля. Его наследие продолжает вдохновлять новые поколения.

Мы склоняем головы перед человеком, чья жизнь стала символом верности Отечеству. Адмирал Ушаков – не просто флотоводец, не просто победитель. Это душа русского флота. Каждая его победа – не просто триумф, а урок мужества для всех нас, — цитирует пресс-служба администрации Симферополя Сенатора Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти Республики Крым Юрия Нимченко.