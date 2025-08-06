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Новости Республики
В Симферополе презентовали памятник великому русскому флотоводцу, адмиралу Федору Ушакову
фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе презентовали памятник великому русскому флотоводцу, адмиралу Федору Ушакову

Опубликовал: КрымPRESS в Достопримечательности Крыма 13:19 06.08.2025

После торжественной части присутствующие возложили цветы к бюсту адмирала Ушакова.

источник: пресс-служба администрации Симферополя 

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