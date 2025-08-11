В Симферополе презентовали выставку крымского художника Павла Матвеева

8 августа в арт-галерее «ШКАF» открылась экспозиция колоритного крымского художника Павла Матвеева. Павел родился в г. Алушта в 1973 году, учился в детской художественной школе. Он художник в третьем поколении. Под руководством отца, художника Григория Матвеева рисовал академические натюрморты. Обучался в Крымском художественном училище имени Н.С. Самокиша. Талант Павла Матвеева отметил крымский искусствовед Рудольф Подуфалый (1938–2008), заместитель директора по научной работе Симферопольского художественного музея.

Работы Павла интересны своими необычными композициями, наполненными метафорами и мифологией. На выставке представлены свежие работы художника, на которых, по словам автора, «еще краска не обсохла». Объединены все представленные работы общей метафизикой. Центральной картиной экспозиции стало изображение «Тайной вечери» – последней трапезы Иисуса Христа со своими двенадцатью ближайшими учениками. К этому сюжету и вечным образам не раз обращались художники: Леонардо да Винчи, Тинторетто, Николай Ге, Иван Репин, а наш крымский живописец Павел Матвеев написал картину в форме ромба, что дополнительно привлекло к ней внимание гостей.

Авангардная живопись Павла Матвеева отражает переживаемые автором впечатления от реальности, создает особое художественное пространство, наполненное стилизованными формами растений, птиц, животных и людей. На одной из картин экспозиции изображены диковинные цветы, напомнившие посетителям выставки растения из мультфильма «Тайна третьей планеты», другая же его картина показывает крымский горный пейзаж с яркими цветами синеголовника (в народе «чертогона»).

Сам Павел считает себя художником, пишущим в жанре примитивизм. Примитивным называют раннее, изначальное, первобытное, наивное искусство. Оно лишено критичности, рационального начала композиции, связанное с доконструктивной стадией художественного мышления. Наиболее известные представители примитивизма: Анри Руссо, Нико Пиросмани, а теперь мы знаем и крымского художника, представителя данного направления.

Павел говорит, что его картины мистичны, что в них отражается его сущность: «Не нужно художественное искусство превращать в театр! Для меня искусство – это диалог с миром. В каждой работе есть то, что я хочу сказать людям. В них отражается моя сущность».

До 5 сентября 2025 года выставка будет доступна для посещения бесплатно, в рабочее время галереи «ШКАF». Адрес: Симферополь, ул. Севастопольская 31А/2.

автор: Анфиса Третьякова, фото автора

Просмотры: 13