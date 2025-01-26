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В Симферополе презентована персональная выставка крымского художника Данилы Березовского "ОБРАЗ"
фото: Анфиса Третьякова

В Симферополе презентована персональная выставка крымского художника Данилы Березовского «ОБРАЗ»

Опубликовал: КрымPRESS в Выставки Крыма 12:21 26.01.2025

Персональная выставка «ОБРАЗ» крымского художника Данилы Березовского в галерее «ШКАF» (Симферополь, ул. Севастопольская 31А/2, этаж «Замануха») открылась 24 января.

На экспозиции представлены избранные работы за 10-летний период творчества, портреты, натюрморты, композиции. До 21 февраля выставка будет доступна для посещения бесплатно, в рабочее время галереи.

В экспозиции живописные холсты для меня как творческие поиски. В них я обращаюсь к гармонии и поиску образа, цветового решения, фактуры, и условности будь то портрет, стилизованный натюрморт или условная композиция, — отмечает художник.

В Симферополе презентована персональная выставка крымского художника Данилы Березовского "ОБРАЗ"

СПРАВКА:

Березовский Данил Геннадиевич родился 29 июля 1992 года в городе Симферополе. С 2002 по 2007 годы учился в Симферопольской детской художественной школе. В 2011 году с отличием окончил Крымское художественное училище им. Н.С. Самокиша у педагога В.И. Григорьева. Учился в Киевской национальной академии изобразительного искусства и архитектуры (КФ) на факультете станковой живописи у педагогов Е.Л. Балкинд, С.Н. Смирнов и Н.Я. Дудченко. С 2012 года участник крымских художественных выставок, биеннале, международных фестивалей, молодежных проектов. Автор двух персональных выставок. Участвовал в росписях храма святых равноапостольных Константина и Елены в городе Симферополе, собора святителя Николая чудотворца в городе Евпатории. Работы находятся в частных коллекциях России, Украины, Италии. С 2015 года член ВТОО «Союз художников России» молодежное объединение. С 2016 года член ВТОО «Союз художников России».

автор: Анфиса Третьякова (фото автора)

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