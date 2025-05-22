В Симферополе привлекли к ответственности водителя за незаконную выгрузку строительных отходов

Сотрудники отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по г. Симферополю совместно с сотрудниками Госавтоинспекции УМВД России по г. Симферополю установили и задержали злоумышленника. Им оказался 35-летний житель Симферопольского района.

Мужчина рассказал, что в тот день ему позвонил знакомый и попросил вывезти с участка строительный мусор на вторую остановку общественного транспорта, вблизи детской площадки микрорайона Каменка.

В отношении нарушителя составлено три административных материала по ч. 3.3 ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления», которая влечет наложение административного штрафа в размере от 40 до 50 тысяч рублей.

Также установлено, что водитель управляет данным транспортным средством с нарушениями. В отношении 35-летнего жителя Симферопольского района составлен ряд административных материалов по ч. 1 ст.12.2 КоАП РФ, по ч. 2 ст. 12.32 КоАП РФ, по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ, по ч. 1 ст. 11.23 КоАП РФ, по ч. 1.1 ст. 12.5 КоАП РФ и наложен штраф.

Полиция призывает граждан проявлять активную гражданскую позицию, ведь это не только право, но и обязанность каждого гражданина:

Не будьте равнодушными! Станьте частью перемен к лучшему!

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым