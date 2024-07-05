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В Симферополе продолжается ликвидация очагов произрастания амброзии – опасного сорняка-аллергена

В Симферополе продолжается ликвидация очагов произрастания амброзии – опасного сорняка-аллергена

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма, Симферополь 14:17 05.07.2024

В Симферополе активными темпами ликвидируют очаги произрастания карантинных растений. Об этом сообщил начальник управления благоустройства департамента городского хозяйства администрации крымской столицы Иван Лисечко. Он также отметил, что рабочие производят химическую обработку растений. При выполнении данной процедуры рабочие используют препарат, который разрешен к применению на территории города, эффективен в уничтожении сорняков и является безопасным для людей.

В Симферополе продолжается ликвидация очагов произрастания амброзии – опасного сорняка-аллергена

Мероприятия выполняются также и комбинированным способом (покос, обработка химическим способом, сбор и вывоз). Объем работ составляет порядка 200 га.

В настоящее время подрядная организация проводит работы по ликвидации очагов амброзии в микрорайоне Каменка. Здесь будет обработано более 23 гектар. В работах задействовано 10 специалистов, — отметил Иван Лисечко.

В Симферополе продолжается ликвидация очагов произрастания амброзии – опасного сорняка-аллергена

Амброзия полыннолистная (Ambrosiaartemisiifolia) – однолетнее травянистое растение. Аллергологи считают крошечную пыльцу амброзии одним из самых агрессивных аллергенов, который наряду с аллергической реакцией способен вызвать астму. Кроме того, амброзия быстро распространяется и сильно иссушает почву в культурных посевах, вызывая угнетение высеянных растений.

В Симферополе продолжается ликвидация очагов произрастания амброзии – опасного сорняка-аллергена

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