В Симферополе прокуратура направила в суд уголовное дело о ДТП, в котором погиб мотоциклист

В Симферополе будут судить виновника смертельного ДТП — водителя легкового автомобиля. По версии органов предварительного расследования, обвиняемый в ноябре 2023 года, находясь за рулем автомобиля «Peugeot», двигался по улице Изобильной в городе Симферополе, не убедился в безопасности совершаемого им маневра при повороте налево. Обвиняемый допустил столкновение с двигающимся во встречном направлении мотоциклом «Ямаха».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла получил множественные травмы, от которых скончался в медицинском учреждении.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд города Симферополя. Виновник смертельного ДТП обвиняется по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека). Максимальное наказание по указанной статье — лишение свободы на срок до 5 лет.

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