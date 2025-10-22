Прямо сейчас:
В Симферополе прошла конференция "Акушерство, гинекология и репродуктивная медицина. Взгляд экспертов"
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

В Симферополе прошла конференция «Акушерство, гинекология и репродуктивная медицина. Взгляд экспертов»

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 15:59 22.10.2025

Более 300 крымских специалистов, включая врачей-ординаторов и студентов, приняли участие в научно-практической конференции «Акушерство, гинекология и репродуктивная медицина. Взгляд экспертов», которая прошла в Симферополе. Мероприятие организовано Министерством здравоохранения Республики Крым и Ордена Трудового Красного Знамени Медицинским институтом им С.И. Георгиевского КФУ им. Вернадского.

Участников конференции поприветствовали заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковкий, проректор по учебной и методической деятельности КФУ им. В.И. Вернадского Наталья Кармазина, директор Мединститута КФУ им. В. И. Вернадскога Евгений Крутиков, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава РК Дмитрий Беглицэ и другие.

Мероприятие было посвящено актуальным вопросам организации службы родовспоможения, профилактики и лечения акушерской и экстаргенитальной патологии у беременных, обсуждению оптимальных методов диагностики и лечения пациентов с гинекологической патологией.

Спикерами конференции выступили ведущие специалисты в области акушерства и гинекологии, анестезиологии и реаниматологии не только из Республики Крым, но и других субъектов страны, с которыми крымские специалисты сотрудничают и обмениваются опытом в течение многих лет. В рамках конференции были также проведены практические мастер-классы, посвящённые консервативному лечению пациенток с синдромом несостоятельности мышц тазового дна и диагностике антифосфолипидного синдрома.

Подобные мероприятия являются залогом непрерывного профессионального роста медицинских работников и, как следствие, повышения качества и доступности медицинской помощи для населения региона.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Просмотры: 10

