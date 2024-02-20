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В Симферополе прошли пожарно-тактические учения по повышенному рангу сложности

В Симферополе прошли пожарно-тактические учения по повышенному рангу сложности

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 12:46 20.02.2024

В Симферополе, на территории предприятия «Крымская водочная компания» сотрудники Специализированного и 1-го пожарно-спасательного отрядов Главного управления МЧС России по Республике Крым отработали алгоритм действий при возникновении пожара и проведение связанных с ним аварийно-спасательных работ. Учитывая сложность и специфику объекта, условному пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

В Симферополе прошли пожарно-тактические учения по повышенному рангу сложности

Согласно тактическому замыслу, в результате нарушения целостности конструкции резервуара возник пожар. Сложность тушения заключалась в быстром распространении легковоспламеняющейся жидкости.

Для борьбы с пожаром такой сложности огнеборцы использовали специальные теплоотражательные костюмы ТОК-200, которые предназначены для защиты от тепловых воздействий повышенных температур. Комплект защищает от неблагоприятных климатических воздействий: отрицательных температур, ветра, осадков воды и растворов поверхностно-активных веществ, нефти, нефтепродуктов, — рассказали в ГУ МЧС России по РК.

В Симферополе прошли пожарно-тактические учения по повышенному рангу сложности

Условное возгорание было ликвидировано с применением компрессионной пены. Она широко используется для тушения пожаров на промышленных предприятиях, складах, в нефтехранилищах, на транспорте. На выполнение всех поставленных задач сотрудникам МЧС России потребовалось менее часа.

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В Симферополе прошли пожарно-тактические учения по повышенному рангу сложности

Всего в тушении условного пожара были задействованы от МЧС России 11 единиц специальной пожарной техники и 41 человек личного состава.

В Симферополе прошли пожарно-тактические учения по повышенному рангу сложности

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