В Симферополе прошёл третий инвестфорсайт в рамках проекта «От малого к большому»

В Симферополе прошел третий инвестфорсайт в рамках совместного проекта Корпорации развития Республики Крым (КРРК) и Центра «Мой бизнес» под названием «От малого к большому». Мероприятие собрало порядка 35 предпринимателей, которые пришли, чтобы перенять опыт ведущих инвесторов полуострова и узнать больше о работе в рамках инвестиционных проектов.

На бизнес-сессии выступили ведущие специалисты КРРК и республиканского министерства экономического развития. Представителям малого и среднего предпринимательства рассказали, как работает Корпорация развития, что такое постановление № 368 Совета министров РК, какие льготы и преференции предоставляет бизнесу свободная экономическая зона.

Практическим опытом реализации проекта в рамках СЭЗ поделился заместитель директора одного из пятизвездочных гостиничных комплексов полуострова Михаил Цицулин. Он рассказал о тех возможностях, которые предоставляет свободная экономическая зона, как воспользоваться льготами и ускорить амортизацию средств.

В современном мире, где конкуренция становится все более жесткой, ключевым фактором успеха для организаций является постоянное развитие и рост. В условиях быстро меняющейся рыночной среды, компании, не сопровождающие свою деятельность инновационными и прогрессивными проектами, рискуют остаться в тени и потерять свою конкурентоспособность. Именно по этой причине проект «От малого к большого» пользуется такой популярностью среди представителей МСП, — отмечет пресс-служба КРРК.

Следующий инвестфорсайт состоится уже в мае. Четвертая сессия проекта будет посвящена работе индустриальных парков на территории Крыма.