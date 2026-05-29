В Симферополе проводят ежедневные работы по покосу травы
Опубликовал: КрымPRESS в Благоустройство Крыма 15:17 29.05.2026

В крымской столице на регулярной основе ведутся работы по покосу травы на городских территориях. Об этом сообщил директор МБУ «Город» Роман Гусынин. Сотрудники учреждения ежедневно выполняют покос травы на уличной дорожной сети, общественных пространствах, а также на внутриквартальных территориях среди многоквартирных домов.

Каждый день в работах задействовано от 90 до 100 человек. Мероприятия проводятся системно и охватывают все ключевые зоны города: от магистралей до придомовых участков, — отметил Роман Гусынин.

Проводимые работы направлены на поддержание санитарного порядка, снижение пожароопасности и обеспечение комфортных условий для проживания жителей Симферополя.

источник: пресс-служба администрации Симферополя 

1 Комментарий
Эмма
12 минут назад

МУП Город работает хорошо, рабочие трудятся постоянно, результат виден

