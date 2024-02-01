В Симферополе раскрыта афера с заказом в маркетплейсе цифровой техники на 16 миллионов рублей

В Симферополе в дежурную часть полиции с заявлением о мошенничестве обратился представитель одного из маркетплейсов. Мужчина сообщил полицейским, что выявил подозрительный личный кабинет клиента, который осуществил заказы различных изделий без фактической оплаты.

Сотрудниками отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по Республике Крым совместно с коллегами из симферопольской полиции установлена причастность к совершению преступления 53-летнего местного жителя, — сообщили в МВД по РК.

Полицейские выяснили, что подозреваемый для совершения противоправных действий воспользовался техническими неполадками у данного интернет-магазина. При оформлении заказов он использовал свой личный кабинет с пустым банковским счётом. Товар злоумышленник получил в 19 пунктах выдачи на территории различных городов Республики Крым.

Предварительно установлена причастность симферопольца к хищению путём обмана около 100 единиц дорогостоящей цифровой техники и принадлежностей к ней на общую сумму более 16 млн. рублей. По месту жительства гражданина проведён обыск, в результате которого большая часть краденого была изъята, — отметили в полиции.

Следователем УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.