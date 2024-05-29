В Симферополе расследуется уголовное дело по факту смерти школьницы в медицинском учреждении

В Симферополе следственный отдел по Киевскому району возбудил уголовное дело по факту смерти 12-летней девочки.

Установлено, что 13 мая 12-летняя жительница п. Октябрьское Красногвардейского района обратилась в медицинское учреждение Симферополя с воспалением и болями в ноге, где она проходила лечение. 15 мая состояние несовершеннолетней резко ухудшилось, после чего она скончалась.

При поступлении информации по данному факту следователи незамедлительно приступили к выяснению обстоятельств данного инцидента. Проведен осмотр места происшествия, изъята медицинская документация, назначены и проводятся необходимые экспертизы. В рамках расследования будет установлена причина смерти несовершеннолетней и все обстоятельства произошедшего, — сообщили в Следственном комитете.

По результатам расследования будет дана оценка условиям оказания медицинской помощи и принято законное обоснованное процессуальное решение.