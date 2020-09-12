В Симферополе скорректировали графики подачи воды. Жестко: вода только с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00

В Симферополе скорректированы графики водоснабжения. Нововведение вступило в силу с 11 сентября. Большинство микрорайонов переведено на жесткий график: три часа утром и три часа вечером (с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00). Исключения: Каменка – там вода только вечером с 18 до 21 часа, Верхние Фонтаны и Ак-Мечеть – только утром, с 6 до 11 часов, микрорайон улиц Тарабукина, Связистов, Крылова, Бархатной – там в будние дни подача воды осуществляется с 10 до 12 часов. Все графики — ЗДЕСЬ .

Ранее сообщалось, что такой «унифицированный график», скорее всего, будет действовать до марта следующего года.