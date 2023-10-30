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В Симферополе снова открыто движение по улицам Пролетарской, Кавказской и Караимской

В Симферополе снова открыто движение по улицам Пролетарской, Кавказской и Караимской

Опубликовал: CrimeaPRESS в Симферополь, Транспорт Крыма 22:18 30.10.2023

Как и обещали дорожники, к 1 ноября управились: в Симферополе открыто движение по улицам Пролетарской, Кавказской и Караимской (по сути, это одна сквозная магистраль, разгружающая улицу Севастопольскую и центр крымской столицы). Впрочем, работы здесь еще продолжаются, но уже не на проезжей части.

В Симферополе снова открыто движение по улицам Пролетарской, Кавказской и Караимской

В настоящее время движение по улицам Пролетарская, Кавказская, Караимская открыто на всех четырёх полосах. Движение открыто раньше срока. В настоящее время завершаются работы по благоустройству тротуара, устройству сетей наружного освещения и по подключению абонентов к сетям ГУП РК «Крымэнерго», — рассказал начальник управления дорожного хозяйства Департамента городского хозяйства администрации Симферополя Анатолий Тараненко.

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