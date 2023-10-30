В Симферополе снова открыто движение по улицам Пролетарской, Кавказской и Караимской

Как и обещали дорожники, к 1 ноября управились: в Симферополе открыто движение по улицам Пролетарской, Кавказской и Караимской (по сути, это одна сквозная магистраль, разгружающая улицу Севастопольскую и центр крымской столицы). Впрочем, работы здесь еще продолжаются, но уже не на проезжей части.

В настоящее время движение по улицам Пролетарская, Кавказская, Караимская открыто на всех четырёх полосах. Движение открыто раньше срока. В настоящее время завершаются работы по благоустройству тротуара, устройству сетей наружного освещения и по подключению абонентов к сетям ГУП РК «Крымэнерго», — рассказал начальник управления дорожного хозяйства Департамента городского хозяйства администрации Симферополя Анатолий Тараненко.