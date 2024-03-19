В Симферополе состоялся торжественный концерт, посвящённый Воссоединению Крыма с Россией

В Симферополе, в Государственном академическом музыкальном театре, состоялся торжественный концерт, посвященный 10-й годовщине Общекрымского референдума и воссоединения Крыма с Россией. Мероприятие было организовано в честь этого важного исторического события, которое знаменует собой дух единства и гордости за нашу Родину.

Среди почетных гостей концерта были Глава Республики Крым Сергей Аксёнов и председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов, которые поздравили зрителей с этим важным праздником.

В концерте приняли участие не только жители Крыма, которые принимали активное участие в событиях 2014 года, но и крымская молодёжь, которая продолжает развивать полуостров сегодня.

День воссоединения Крыма с Россией – радостное и долгожданное событие. Дата 18 марта 2014 года стала переломной для всей современной истории. Благодаря единой воле крымчан и бесценной поддержке россиян наш полуостров вернулся домой, в Родную гавань, где его всегда ждали, ценили и любили, — поделилась Кристина Булыгина, боец Крымского регионального отделения РСО.

Это мероприятие стало символом памяти и уважения к тем событиям, которые сделали нас еще сильнее.

источник: Информация предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды», фото предоставлено Госкомитетом по молодёжной политики РК