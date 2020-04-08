В Симферополе сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП с участием несовершеннолетних

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП в Симферополе, в котором пострадали двое несовершеннолетних.

По предварительной информации, 6 апреля 2020 года около 20 часов, в Симферополе 17-летний водитель, при управлении мотоциклом «GX-R», двигаясь по ул. Адалет, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Опель» и допустил с ним столкновение. В результате дорожной аварии два молодых человека 2003 года рождения — водитель мотоцикла и его пассажир — получили телесные повреждения и были доставлены в больницу, — рассказали в ГИБДД.

Разумеется, виновник ДТП не имел права управления мотоциклом в силу несовершеннолетнего возраста. Сотрудниками полиции проведен весь комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. По результатам разбирательств будут приняты решения в соответствии в действующим законодательством.

Госавтоинспекция напоминает родителям о необходимости уделять внимание обучению несовершеннолетних Правилам дорожного движения и контролировать их досуг. Несовершеннолетний не может управлять транспортным средством, не имея удостоверения водителя, будь то автомобиль, мотоцикл или мопед. Поэтому просим родителей разъяснять последствия необдуманных поступков и ответственность за неправомерные действия. Родители, не оставляйте ключи от транспортного средства в поле зрения детей.

Кроме того, передвижение на двухколесном транспорте без шлема ведет к катастрофическим последствиям при дорожно-транспортных происшествиях.

Фото: МВД по РК.