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В Симферополе сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП с участием несовершеннолетних

В Симферополе сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП с участием несовершеннолетних

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 14:42 08.04.2020

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП в Симферополе, в котором пострадали двое несовершеннолетних.

По предварительной информации, 6 апреля 2020 года около 20 часов, в Симферополе 17-летний водитель, при управлении мотоциклом «GX-R», двигаясь по ул. Адалет, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Опель» и допустил с ним столкновение. В результате дорожной аварии два молодых человека 2003 года рождения — водитель мотоцикла и его пассажир — получили телесные повреждения и были доставлены в больницу, — рассказали в ГИБДД.

В Симферополе сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП с участием несовершеннолетних

Разумеется, виновник ДТП не имел права управления мотоциклом в силу несовершеннолетнего возраста. Сотрудниками полиции проведен весь комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. По результатам разбирательств будут приняты решения в соответствии в действующим законодательством.

В Симферополе сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП с участием несовершеннолетних

Госавтоинспекция напоминает родителям о необходимости уделять внимание обучению несовершеннолетних Правилам дорожного движения и контролировать их досуг. Несовершеннолетний не может управлять транспортным средством, не имея удостоверения водителя, будь то автомобиль, мотоцикл или мопед. Поэтому просим родителей разъяснять последствия необдуманных поступков и ответственность за неправомерные действия. Родители, не оставляйте ключи от транспортного средства в поле зрения детей.

Кроме того, передвижение на двухколесном транспорте без шлема ведет к катастрофическим последствиям при дорожно-транспортных происшествиях.

В Симферополе сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП с участием несовершеннолетних

Фото: МВД по РК.

В Симферополе сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП с участием несовершеннолетних

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