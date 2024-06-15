В Симферополе создадут спорткомплекс с футбольными полями, а в Саках – для парусного и гребного спорта

Так, в столице республики предлагается создать спортивный комплекс с футбольными полями, а в Саках – универсальный спортивный комплекс для парусного и гребного спорта.

Продолжаем создавать необходимые условия для занятий. Как верно отметил наш Президент, здоровье людей тесно связано с физкультурой и спортом, и наша задача – обеспечить крымчан доступными площадками. Уверен, объекты такого плана будут интересны и туристам, – цитирует пресс-служба Главу республики.

В мероприятии приняла участие министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова, другие.

СПРАВКА. Согласно плану спортивный комплекс с футбольными полями в Симферополе займет площадь порядка 5 тыс. кв. метров. Пропускная способность – до 90 человек в смену. Кроме трех крытых футбольных полей и одного открытого, объект включит также борцовский зал, зал для гимнастики, тренажерный зал.

Универсальный спортивный комплекс для парусного и гребного спорта в Саках планируется создать на площади более 5,3 тыс. кв. метров. Комплекс подразумевает строительство не только эллингов для парусного и гребного спорта, но и гостевые номера для участников спортивных мероприятий, тренажерный зал, учебные классы и другое. На кровле планируется расположить зрительские трибуны, рассчитанные на 500 человек.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым