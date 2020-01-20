В Симферополе стартовал фестиваль детского и молодёжного кино «Золотой Чарли»

«Золотой Чарли» — Всероссийский открытый фестиваль детского и молодёжного любительского анимационного и игрового кино. В Симферополе событие, стартовав 20 января на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» им. Курчатова» при содействии и поддержке Министерства культуры РК, «Крымского киномедиацентра» и управления образования города, завершится 24 числа. На фестиваль свои работы прислали участники детских и молодёжных кино-видео-студий Крыма, Краснодарского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Кирова, Твери, Уфы, Липецка, Новосибирска, Златоуста, Рыбинска, Старого Оскола, городов Сланцы и Лысьва, а также Донецка, Киева, Минска и Республики Казахстан.

Данный фестиваль объединит более 90 фильмов, которые жюри будет рассматривать в течение четырёх дней. Очень важно, что ребята снимают фильмы именно на те темы, которые их волнуют, — цитирует пресс-служба администрации крымской столицы заведующую сектором дополнительного образования и воспитательной работы управления образования Симферополя Светлану Корнивецкую-Коротченко. — Многие участники мероприятия из других регионов нашей страны нашли возможность приехать и лично познакомиться с организаторами фестиваля, увидеть город Симферополь и ознакомиться с нашими прекрасными историческими памятниками.

Оценивание конкурсных работ осуществляется в двух возрастных категориях: детская и молодёжная. Диапазон представленных материалов широк: от коротких сюжетов в духе «Ералаша» и мультфильмов до серьёзного молодёжного кино.