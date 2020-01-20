Горячие новости
Главная | Культура Крыма | Фестивали в Крыму | В Симферополе стартовал фестиваль детского и молодёжного кино «Золотой Чарли»

crimeapress_news

В Симферополе стартовал фестиваль детского и молодёжного кино "Золотой Чарли"

В Симферополе стартовал фестиваль детского и молодёжного кино «Золотой Чарли»

Опубликовал: КрымPRESS в Фестивали в Крыму 19:05 20.01.2020

«Золотой Чарли» — Всероссийский открытый фестиваль детского и молодёжного любительского анимационного и игрового кино. В Симферополе событие, стартовав 20 января на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» им. Курчатова» при содействии и поддержке Министерства культуры РК, «Крымского киномедиацентра» и управления образования города, завершится 24 числа.  На фестиваль свои работы прислали участники детских и молодёжных кино-видео-студий Крыма, Краснодарского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Кирова, Твери, Уфы, Липецка, Новосибирска, Златоуста, Рыбинска, Старого Оскола, городов Сланцы и Лысьва, а также Донецка, Киева, Минска и Республики Казахстан.

Данный фестиваль объединит более 90 фильмов, которые жюри будет рассматривать в течение четырёх дней. Очень важно, что ребята снимают фильмы именно на те темы, которые их волнуют, — цитирует пресс-служба администрации крымской столицы заведующую сектором дополнительного образования и воспитательной работы управления образования Симферополя Светлану Корнивецкую-Коротченко. — Многие участники мероприятия из других регионов нашей страны нашли возможность приехать и лично познакомиться с организаторами фестиваля, увидеть город Симферополь и ознакомиться с нашими прекрасными историческими памятниками.

Оценивание конкурсных работ осуществляется в двух возрастных категориях: детская и молодёжная. Диапазон представленных материалов широк: от коротких сюжетов в духе «Ералаша» и мультфильмов до серьёзного молодёжного кино.

В программе фестиваля запланирован просмотр конкурсных фильмов, посещение республиканской телекомпании, мастер-классы по кинорежиссуре, операторскому искусству, организации съёмочного процесса, написанию сценария и актёрской игре. Предусмотрена также большая познавательная и развлекательная программа: киноринг, экскурсии в крымские музеи, знакомство с достопримечательностями полуострова, — отмечают организаторы.

В Симферополе стартовал фестиваль детского и молодёжного кино "Золотой Чарли"

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.