В Симферополе стартовал фестиваль креативных индустрий «Мой бизнес. Креатив». Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым — министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.
Этот фестиваль не просто мероприятие, а уникальная площадка, где каждый из участников сможет обменяться опытом и идеями, которые станут основой для будущих проектов и коллабораций. На этой неделе мы поговорим о финансировании креативных проектов и обсудим эффективные стратегии их развития. Также, вместе с представителями креативных индустрий будем исследовать новые форматы мероприятий и разрабатывать образовательные продукты, — цитирует пресс-служба Ирину Кивико.
Как подчеркнула вице-премьер, фестиваль станет платформой для взаимодействия предпринимателей и самозанятых жителей республики, способствуя развитию креативного потенциала республики.
В рамках фестиваля в Симферополе со 2 по 4 ноября в парке им. Гагарина пройдёт ярмарка продукции крымских мастеров, художников и дизайнеров.
Фестиваль «Мой бизнес. Креатив» продлится до 8 ноября и будет включать в себя мастер-классы, лекции и панельные дискуссии с участием экспертов в области креативных индустрий.
Мероприятие организовано Центром «Мой бизнес» Республики Крым в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» при поддержке Министерства экономического развития Республики Крым.
источник: по информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым
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