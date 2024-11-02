В Симферополе стартовал фестиваль креативных индустрий «Мой бизнес. Креатив»

Как подчеркнула вице-премьер, фестиваль станет платформой для взаимодействия предпринимателей и самозанятых жителей республики, способствуя развитию креативного потенциала республики.

В рамках фестиваля в Симферополе со 2 по 4 ноября в парке им. Гагарина пройдёт ярмарка продукции крымских мастеров, художников и дизайнеров.

Фестиваль «Мой бизнес. Креатив» продлится до 8 ноября и будет включать в себя мастер-классы, лекции и панельные дискуссии с участием экспертов в области креативных индустрий.

Мероприятие организовано Центром «Мой бизнес» Республики Крым в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» при поддержке Министерства экономического развития Республики Крым.

источник: по информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым