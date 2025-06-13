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В Симферополе стартовал I Всероссийский фестиваль патриотической авторской песни и поэзии «Под флагом России»

В Симферополе стартовал I Всероссийский фестиваль патриотической авторской песни и поэзии «Под флагом России»

Опубликовал: КрымPRESS в Фестивали в Крыму 11:42 13.06.2025

12 июня 2025 года в Республике Крым стартовал I Всероссийский фестиваль патриотической авторской песни и поэзии «Под флагом России». Он приурочен к празднованию Дня России и проводится в рамках реализации программы «2025 — Год защитника Отечества». Учредители фестиваля: Крымское региональное отделение союза писателей России (руководитель В. И. Сорокин), общественная организация «Проект Бардландия» г. Симферополь (руководитель Н. В. Шайкина), АНО «Крымский центр творчества науки и культуры» (генеральный директор В. И. Сорокин).

13 июня в Доме офицеров (Симферополь, ул. Пушкина, 8) состоится конкурсный концерт, а в 18:00 концерт гостей фестиваля. 14 июня в 14:00 там же состоится награждение победителей и концерт лауреатов фестиваля, который проводится при поддержке Министерства культуры Республики Крым и командования Черноморского флота.

В Симферополе стартовал I Всероссийский фестиваль патриотической авторской песни и поэзии «Под флагом России»

Руководители проекта:

  • Владимир Прасолов — писатель, автор-исполнитель, руководитель Союза любителей авторской песни «Крымский аккорд». Владимир Сорокин — председатель крымского отделения, Союза писателей России. Художественный руководитель: Наталья Шайкина — основатель фестивалей авторской песни «Бардландия на Демерджи 2008-2024», «Коктебельские встречи 2008-2022», «Бархатный сезон в Межводном 2023-2024».
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Члены оргкомитета:

  • заслуженный артист России, председатель жюри фестиваля Константин Фролов, начальник Севастопольского Дома Офицеров ЧФ Владимир Пискайкин, советник Главы Республики Крым Георгий Шестак, председатель Дома писателей Крыма, ведущий мероприятия Юрий Петров, руководитель пресс-центра фестиваля Елена Голованова, помощник по связям со СМИ, советник депутата Госсовета РК А.А. Шувалова Валерий Анисин, звукооператор, автор-исполнитель Вячеслав Хрипко, актриса, ведущая Вера Петровская выберут лучшего автора (представляет собственные произведения: слова и музыка), исполнителя (представляет чужие авторские песни), автора музыки (песня на чужие стихи), поэта (собственные стихи), лучший дуэт (как свои приведения, так и чужие авторские песни), а также выберут молодого победителя (в категории до 16 лет).

Вход свободный. Приходите, чтоб насладиться гражданской и военно-патриотической лирикой!

автор: Анфиса Третьякова, фото автора

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