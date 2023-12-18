В Симферополе стартовала операция «Должник»

С 18 по 29 декабря в Симферополе сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактическое мероприятие «Должник».

При несении службы инспекторы ГИБДД проверят участников дорожного движения, как водителей, так и пешеходов, на предмет наличия неуплаченных штрафов за нарушение ПДД РФ в установленный законом срок, — сообщили в Госавтоинспекции и дал совет всем участникам дорожного движения — своевременно оплачивать штрафы.

Напомним, за неуплату штрафа в срок, предусмотренный законодательством, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в двукратном размере, но не менее одной тысячи рублей, либо административного ареста сроком до 15 суток или обязательных работ до пятидесяти часов.

Узнать информацию о наличии штрафов за нарушение ПДД можно, воспользовавшись специальным сервисом на официальном сайте Госавтоинспекции, а также через Единый портал Госуслуги.ру.