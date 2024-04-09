В Симферополе строят блок для начальных классов на базе Таврической школы-гимназии № 20 им. Святителя Луки Крымского

В Симферополе в рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» ведётся строительство блока для начальных классов на базе МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20 им. Святителя Луки Крымского» на 170 мест. Стоимость строительных работ – более 367 млн рублей.
В настоящее время подрядной организацией «Ремэкспо Экострой» осуществлены работы по монтажу и гидроизоляции колодцев, прокладке трубопроводов системы ливневой канализации. Выполнены работы по монтажу системы теплоснабжения, врезке в действующую сеть и произведена гидроизоляция. В котловане будущего здания выполнено уплотнение грунта, работы по устройству бетонной подготовки, армирование ленточного фундамента, армирование стен будущего здания, произведена заливка бетоном ленточной части фундамента и подколонников, выполнены работы по устройству гидроизоляции фундаментов. Произведено бетонирование вертикальных конструкций перехода и разбивка, планировка второго временного проезда, — отмечают в пресс-службе Главного управления по реализации национальных проектов (региональный проектный офис).
Осуществляется также планировка земельного полотна под устройство временных дорог. Производится горизонтальная планировка грунтом площадок, предназначенных под футбольное поле, детские и спортивные площадки, с последующим уплотнением грунта дорожными катками.
В настоящее время произведен монтаж колонн и балок металлоконструкций, установлены фермы, вертикальные связи (жесткий блок каркаса), горизонтальные связи, распорки. Производится обварка конструктивных элементов сварных соединений. Осуществляется монтаж конструкций парапета. Выполняются работы по армированию стен техподполья, установке опалубки. Строительная готовность объекта – 15 %.
Проект включает в себя здание блока начальных классов, благоустроенной территории и объектов инженерного обеспечения. Новый блок позволит разгрузить действующее здание, и проблема переуплотненности останется в прошлом. Проектом также предусмотрены зона школьного стадиона с устройством площадок для занятий физкультурой для разных возрастов, устройство универсальной площадки для баскетбола и волейбола, а также устройство футбольного поля с трибунами. На игровых площадок предусматривается «мягкое» покрытие.
Также учтена возможность использования футбольного поля для проведения школьных мероприятий. Для младших классов и группы продлённого дня предусмотрена игровая площадка с теневым навесом. В хозяйственной зоне школы планируется отдельный проезд с разворотной площадкой.
Расположение здания обусловлено созданием единого пространства, с устройством надземного перехода в существующую школу. Размещение объекта и улично-дорожной сети учитывает санитарно-гигиенические и противопожарные нормы. Кроме того, на территории школы предусмотрено понижение бортовых камней и установка специальных лифтов для маломобильных граждан.
На первом этаже здания будут расположены технические и служебные помещения. На втором — переход, соединяющий существующее здание школы с новым блоком, где разместят учебные классы, учительскую, блок санузлов. Третий этаж включает в себя учебные классы, блок санузлов и технические помещения.
С полным перечнем строящихся или ремонтируемых в рамках национальных проектов объектов можно ознакомиться на «Карте объектов в Крыму» по ссылке.
источник: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис)
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