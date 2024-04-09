В Симферополе строят блок для начальных классов на базе Таврической школы-гимназии № 20 им. Святителя Луки Крымского

Проект включает в себя здание блока начальных классов, благоустроенной территории и объектов инженерного обеспечения. Новый блок позволит разгрузить действующее здание, и проблема переуплотненности останется в прошлом. Проектом также предусмотрены зона школьного стадиона с устройством площадок для занятий физкультурой для разных возрастов, устройство универсальной площадки для баскетбола и волейбола, а также устройство футбольного поля с трибунами. На игровых площадок предусматривается «мягкое» покрытие.

Также учтена возможность использования футбольного поля для проведения школьных мероприятий. Для младших классов и группы продлённого дня предусмотрена игровая площадка с теневым навесом. В хозяйственной зоне школы планируется отдельный проезд с разворотной площадкой.

Расположение здания обусловлено созданием единого пространства, с устройством надземного перехода в существующую школу. Размещение объекта и улично-дорожной сети учитывает санитарно-гигиенические и противопожарные нормы. Кроме того, на территории школы предусмотрено понижение бортовых камней и установка специальных лифтов для маломобильных граждан.

На первом этаже здания будут расположены технические и служебные помещения. На втором — переход, соединяющий существующее здание школы с новым блоком, где разместят учебные классы, учительскую, блок санузлов. Третий этаж включает в себя учебные классы, блок санузлов и технические помещения.

С полным перечнем строящихся или ремонтируемых в рамках национальных проектов объектов можно ознакомиться на «Карте объектов в Крыму» по ссылке.

источник: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис)