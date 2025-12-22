Прямо сейчас:
Главная | Инфраструктура Крыма | В Симферополе строят модульное приёмное отделение, а в Белогорском районе идёт реконструкция детсада
Новости Республики
В Симферополе строят модульное приёмное отделение, а в Белогорском районе идёт реконструкция детского сада
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

В Симферополе строят модульное приёмное отделение, а в Белогорском районе идёт реконструкция детсада

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 11:08 22.12.2025

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк проинспектировал ход реализации двух значимых социальных проектов: монтаж нового приёмного отделения экстренной медицинской помощи на территории Симферопольской городской клинической больницы №7 и реконструкцию детского сада «Ягодка» в Белогорском районе.

На территории больницы №7 в Симферополе активно продолжается монтаж модульной конструкции приёмного отделения. Поставка комплектующих материалов идёт строго по графику, а подрядчики уже определили объёмы работ на ближайший период.

Ввод в эксплуатацию нового отделения повысит доступность и качество экстренной помощи, – подчеркнул Юрий Гоцанюк.

Он отметил, что завершить строительство планируется в первом полугодии 2026 года. Новый объект возводится в рамках национального проекта и позволит значительно улучшить условия оказания экстренной медицинской помощи жителям региона.

Узнайте больше:  Ялта: какие строительные объекты есть на территории региона

Кроме того, Председатель Правительства проинспектировал ход реконструкции детского сада «Ягодка» на 70 мест в Белогорском районе. Работы здесь находятся на завершающей стадии: устраняются замечания, ведётся благоустройство территории и проводятся пусконаладочные мероприятия.

Гоцанюк сообщил, что до конца года все работы должны быть завершены. По его словам, вскоре малыши смогут посещать обновлённый и комфортный детский сад, что станет важным шагом в развитии социальной инфраструктуры района.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.