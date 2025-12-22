В Симферополе строят модульное приёмное отделение, а в Белогорском районе идёт реконструкция детсада

На территории больницы №7 в Симферополе активно продолжается монтаж модульной конструкции приёмного отделения. Поставка комплектующих материалов идёт строго по графику, а подрядчики уже определили объёмы работ на ближайший период.

Ввод в эксплуатацию нового отделения повысит доступность и качество экстренной помощи, – подчеркнул Юрий Гоцанюк.

Он отметил, что завершить строительство планируется в первом полугодии 2026 года. Новый объект возводится в рамках национального проекта и позволит значительно улучшить условия оказания экстренной медицинской помощи жителям региона.

Кроме того, Председатель Правительства проинспектировал ход реконструкции детского сада «Ягодка» на 70 мест в Белогорском районе. Работы здесь находятся на завершающей стадии: устраняются замечания, ведётся благоустройство территории и проводятся пусконаладочные мероприятия.

Гоцанюк сообщил, что до конца года все работы должны быть завершены. По его словам, вскоре малыши смогут посещать обновлённый и комфортный детский сад, что станет важным шагом в развитии социальной инфраструктуры района.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым