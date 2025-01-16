В Симферополе строят новую поликлинику. Ввести в эксплуатацию планируют весной

Ввод в эксплуатацию запланирован на 1 апреля текущего года, – сообщил Председатель Правительства.
На данный момент общая готовность объекта составляет около 80%. На площадке трудятся 59 специалистов, и, как отметил Юрий Гоцанюк, «полностью завершены все основные виды работ, включая устройство монолитного каркаса здания и монтаж наружных сетей теплоснабжения и водоснабжения».
В настоящее время продолжается установка оборудования для вентиляции и кондиционирования, а также проводятся работы по монтажу потолков и укладке плитки в санузлах и процедурных комнатах.
Ведутся пуско-наладочные работы лифтов, – добавил Председатель Совмина, отметив, что параллельно выполняются работы по армированию подпорной стены и подготовке территории для благоустройства.
Несмотря на высокий уровень готовности, зафиксировано отставание от плана-графика. Юрий Гоцанюк дал поручение увеличить численность рабочих на объекте, чтобы все работы были завершены в установленные договором сроки.
Справочно:
Общая площадь здания 1 178 кв. м. Поликлиника рассчитана на 250 посещений в смену. Здесь смогут получать медицинскую помощь как взрослые, так и дети. Отделения медучреждения запроектированы раздельно для взрослого и детского населения.
В новом медучреждении будут установлены современное диагностическое оборудование аппараты, в том числе компьютерной томографии, рентген-кабинет и флюорограф.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: инфраструктура Крыма
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: инфраструктура Крыма