В Симферополе строят новую поликлинику. Ввести в эксплуатацию планируют весной

Ввод в эксплуатацию запланирован на 1 апреля текущего года, – сообщил Председатель Правительства.

На данный момент общая готовность объекта составляет около 80%. На площадке трудятся 59 специалистов, и, как отметил Юрий Гоцанюк, «полностью завершены все основные виды работ, включая устройство монолитного каркаса здания и монтаж наружных сетей теплоснабжения и водоснабжения».

В настоящее время продолжается установка оборудования для вентиляции и кондиционирования, а также проводятся работы по монтажу потолков и укладке плитки в санузлах и процедурных комнатах.

Ведутся пуско-наладочные работы лифтов, – добавил Председатель Совмина, отметив, что параллельно выполняются работы по армированию подпорной стены и подготовке территории для благоустройства.

Несмотря на высокий уровень готовности, зафиксировано отставание от плана-графика. Юрий Гоцанюк дал поручение увеличить численность рабочих на объекте, чтобы все работы были завершены в установленные договором сроки.