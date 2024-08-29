Новый учебный блок на 170 мест для начальных классов, который строится по нацпроекту «Образование» на улице Кечкеметской в Симферополе готов на 56%. Стоимость строительных работ по контракту – около 310 млн. рублей. Здание станет частью уже существующей школы на базе МБОУ «Таврическая школа-гимназия №20 имени Святителя Луки Крымского».
В настоящее время подрядной организацией «Ремэкспо Экострой» осуществлены работы по монтажу кровли, устройству монолитного перекрытия. Продолжаются работы по кладке стен здания и благоустройству: планировка участка, устройство покрытий, площадок, ограждений и установка малых архитектурных форм
Кроме того, выполнены работы по устройству бетонных полов технического этажа, внутриплощадочных сетей водоснабжения и огнезащиты металлических конструкций каркаса здания.
Силами подрядной бригады также ведутся работы по устройству крылец и навесов входных групп здания, монолитных конструкций надземного перехода, устройство перегородок, внутренних сетей отопления и вентиляции, монтажу металлических конструкций пожарных лестниц здания, устройству внутренних сетей электроснабжения и электроосвещения, внутренние отделочные работы (полы, стены, потолки).
На территории школы завершено устройство футбольного поля, уложена тротуарная плитка, установлена трибуна на 150 мест. На универсальной спортивной площадке для игры в волейбол и баскетбол произведено устройство основания под бортовой камень и его монтаж, устройство основания и технологических слоев самой площадки, укладка асфальта, произведен монтаж и устройство резинового покрытия, нанесена разметка. Установлены баскетбольные стойки и закладные под стойки волейбола, произведен монтаж ограждения площадки и футбольного поля.
На первом этаже здания будут расположены технические и служебные помещения. На втором — переход, соединяющий существующее здание школы с новым блоком, где разместят учебные классы, учительскую, блок санузлов. Третий этаж включает в себя учебные классы, блок санузлов и технические помещения.
Новый блок начальных классов позволит разгрузить действующее здание, и проблема переуплотненности останется в прошлом.
С полным перечнем строящихся или ремонтируемых в рамках национальных проектов объектов можно ознакомиться на «Карте объектов в Крыму» по ссылке.
источник: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис)
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С тегами: инфраструктура Крыма