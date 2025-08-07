В Симферополе свидетель по делу пришёл в суд с... наркотиком и колбой для курения. Что же было потом?

В одном из районных судов Симферополя судебное заседание для 26-летнего жителя города закончилось задержанием. Молодой человек пришёл выступить в качестве свидетеля, но на слушание так и не попал: при досмотре его сумки судебные приставы обнаружили два свёртка с порошкообразным веществом и стеклянные колбы для курения.
На место происшествия прибыли сотрудники отдела полиции № 2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю и задержали подозреваемого. Экспертиза подтвердила: найденное содержит наркотическое вещество- производное N-метилэфедрона, общим весом 0,64 грамма. Задержанный признался, что купил наркопорошок для личного употребления, но забыл выложить его из своей сумки перед судом — ошибка, которая теперь грозит уголовным преследованием. На данный момент забывчивому свидетелю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По факту незаконного хранения наркотиков дознавателем отдела полиции № 2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.
Кроме того, освидетельствование показало, что молодой человек находился в состоянии опьянения. Данный факт выделен в отдельное производство и будет рассмотрен в соответствии с требованиями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: происшествия в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: происшествия в Крыму