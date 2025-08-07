В Симферополе свидетель по делу пришёл в суд с... наркотиком и колбой для курения. Что же было потом?

На место происшествия прибыли сотрудники отдела полиции № 2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю и задержали подозреваемого. Экспертиза подтвердила: найденное содержит наркотическое вещество- производное N-метилэфедрона, общим весом 0,64 грамма. Задержанный признался, что купил наркопорошок для личного употребления, но забыл выложить его из своей сумки перед судом — ошибка, которая теперь грозит уголовным преследованием. На данный момент забывчивому свидетелю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По факту незаконного хранения наркотиков дознавателем отдела полиции № 2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.